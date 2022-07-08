Многие сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны имеют наркотическую зависимость и криминальное прошлое. Об этом сообщили в Минобороны России.

«По имеющейся достоверной информации, многие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины наркозависимы и имеют богатое криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Таким образом, под «крышей» ВСУ легально «спрятались» отъявленные рецидивисты», — говорится в сообщении.

Таким образом, многочисленные провокации с гибелью мирных граждан планируют и проводят личности с бандитским опытом, заявили в ведомстве.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что украинские неонацисты принимают наркотики, которые лишают их чувства страха.

Министр информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев рассказал RT, что на освобождённых территориях чеченские спецназовцы находят наркотики, которые употребляли украинские националисты.