Украинские неонацисты принимают наркотики, которые лишают их чувства страха. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Сопротивление неонацистов, которых воспитали за эти годы в Киеве при помощи западных инструкторов, действительно ожесточённое. Многие из них пользуются всякими наркотическими препаратами, которые совершенно лишают их возможности испытывать страх, и так далее», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Ранее министр информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев рассказал RT, что на освобождённых территориях чеченские спецназовцы находят наркотики, которые употребляли украинские националисты.