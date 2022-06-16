Лавров: украинские неонацисты принимают наркотики, лишающие чувства страха

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Украинские неонацисты принимают наркотики, которые лишают их чувства страха. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: украинские неонацисты принимают наркотики, лишающие чувства страха
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Сопротивление неонацистов, которых воспитали за эти годы в Киеве при помощи западных инструкторов, действительно ожесточённое. Многие из них пользуются всякими наркотическими препаратами, которые совершенно лишают их возможности испытывать страх, и так далее», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Ранее министр информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев рассказал RT, что на освобождённых территориях чеченские спецназовцы находят наркотики, которые употребляли украинские националисты.

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