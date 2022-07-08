Мирный житель погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ

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В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских военных погиб мирных житель. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Мирный житель погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района по ул. Содружества, 42а/19 погибла женщина 1968 года рождения», — написал он в Telegram.

Также было повреждено остекление ряда зданий и несколько автомобилей. 

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстрелах Кировского и Петровского районов Донецка со стороны ВСУ.

Также стало известно, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель.

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