Мирный житель погиб при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ
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«По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района по ул. Содружества, 42а/19 погибла женщина 1968 года рождения», — написал он в Telegram.
Также было повреждено остекление ряда зданий и несколько автомобилей.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстрелах Кировского и Петровского районов Донецка со стороны ВСУ.
Также стало известно, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель.