В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель

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Один мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«К величайшему сожалению, в горловском посёлке Пантелеймоновка... погиб мирный житель», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до десяти.

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