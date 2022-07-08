В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель

Один мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

РИА Новости

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