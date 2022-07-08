В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«К величайшему сожалению, в горловском посёлке Пантелеймоновка... погиб мирный житель», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до десяти.
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