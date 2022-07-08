В Молдавии сменился глава Минсельхоза

В Министерстве сельского хозяйства и регионального развития Молдавии произошли перестановки, ведомство возглавил Владимир Боля вместо Виорела Герчиу.

Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

Уточняется, что Боля принял присягу утром 8 июля.

Также агентство отмечает, что приказы на отзыв Герчиу с поста и назначение Боля были опубликованы на сайте президента страны.

В мае сообщалось, что член молдавской ассоциации «Сила фермеров» Андрей Дынга заявил, что аграрии на юге Молдавии призывали правительство обратить внимание на проблему сильной засухи, которая сказалась на урожае пшеницы и грозит осеннему урожаю кукурузы и подсолнечника.