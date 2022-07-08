ТАСС: в спецоперации на Украине применяются несбиваемые снаряды «Грань» и «Китолов»

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В ходе спецоперации на Украине ВС России применяют сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов», сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС: в спецоперации на Украине применяются несбиваемые снаряды «Грань» и «Китолов»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Краснополь», «Грань» и «Китолов» — это наши три основных боеприпаса с системой корректирования, которые применяются сейчас в спецоперации на Украине», — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что наведение на цель производится с помощью лазерного целеуказателя-дальномера.

Ранее сообщалось, что российские электромагнитные «ружья», которые используют для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), впервые применили в ходе специальной военной операции на Украине.

2 июля в Минобороны России проинформировали, что за сутки российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и 19 беспилотников.

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