ТАСС: в спецоперации на Украине применяются несбиваемые снаряды «Грань» и «Китолов»

В ходе спецоперации на Украине ВС России применяют сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов», сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Краснополь», «Грань» и «Китолов» — это наши три основных боеприпаса с системой корректирования, которые применяются сейчас в спецоперации на Украине», — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что наведение на цель производится с помощью лазерного целеуказателя-дальномера.

Ранее сообщалось, что российские электромагнитные «ружья», которые используют для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), впервые применили в ходе специальной военной операции на Украине.

2 июля в Минобороны России проинформировали, что за сутки российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и 19 беспилотников.