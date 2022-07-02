Российские средства ПВО сбили МиГ-29 и четыре БПЛА ВСУ
- РИА Новости
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Явкино Николаевской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, в небе над республиками Донбасса, а также над Харьковской и Запорожской областями сбили 19 украинских беспилотников.
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что российские ВКС поразили высокоточным оружием четыре взвода РСЗО ВСУ.