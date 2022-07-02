Российские средства ПВО сбили МиГ-29 и четыре БПЛА ВСУ

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Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и 19 беспилотников за минувшие сутки, следует из заявления Минобороны России.
Российские средства ПВО сбили МиГ-29 и четыре БПЛА ВСУ
  • РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Явкино Николаевской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, в небе над республиками Донбасса, а также над Харьковской и Запорожской областями сбили 19 украинских беспилотников.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что российские ВКС поразили высокоточным оружием четыре взвода РСЗО ВСУ.

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