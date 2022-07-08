Зеленский заявил, что Украина не отказалась от пути в НАТО

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от пути интеграции в НАТО.

Украинский лидер назвал Североатлантический альянс лучшей гарантией безопасности.

Он добавил, что страна готова присоединиться к «любой» структуре, которая обеспечила бы ей безопасность.

«Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути», — заявил он в интервью CNN. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что у Киева нет других вариантов, кроме как интегрироваться в НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в альянс никогда не было даже близко возможным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить