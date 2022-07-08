Зеленский заявил, что Украина не отказалась от пути в НАТО
Украинский лидер назвал Североатлантический альянс лучшей гарантией безопасности.
Он добавил, что страна готова присоединиться к «любой» структуре, которая обеспечила бы ей безопасность.
«Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути», — заявил он в интервью CNN. Его слова передаёт РИА Новости.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что у Киева нет других вариантов, кроме как интегрироваться в НАТО.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в альянс никогда не было даже близко возможным.