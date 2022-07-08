Зеленский заявил, что Украина не готова отдать свои территории

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать какую-либо часть своих территорий.

«Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России», — заявил он в интервью CNN. Его слова передаёт ТАСС.

Зеленский также отметил, что единственным гарантом безопасности Украины выступает НАТО.

Он выразил уверенность, что «решение не принимать Украину в НАТО является неправильным».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что у Киева нет других вариантов, кроме как интегрироваться в НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в альянс никогда не было даже близко возможным.