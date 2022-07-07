Москалькова рассказала о фактах пыток российских военнопленных на Украине

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о наличии фактов избиений и пыток российских военных в плену со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).
Москалькова рассказала о фактах пыток российских военнопленных на Украине
  • РИА Новости

«У нас есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осуждённые российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам СБУ», — написала она в Telegram.

Москалькова добавила, что судебные разбирательства их дел проведены в короткие сроки с многочисленными нарушениями.

«Предпринимаем все усилия и верим, что наши ребята в скором времени вернутся домой», — сообщила омбудсмен.

Ранее Следственный комитет России рассказал о фактах насилия по отношению к российским военнопленным со стороны Вооружённых сил Украины.

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