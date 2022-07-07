Москалькова рассказала о фактах пыток российских военнопленных на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о наличии фактов избиений и пыток российских военных в плену со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

«У нас есть многочисленные доказательства, что попавшие в плен и незаконно осуждённые российские военнослужащие подвергались психологическому давлению, избиениям и пыткам СБУ», — написала она в Telegram.

Москалькова добавила, что судебные разбирательства их дел проведены в короткие сроки с многочисленными нарушениями.

«Предпринимаем все усилия и верим, что наши ребята в скором времени вернутся домой», — сообщила омбудсмен.

Ранее Следственный комитет России рассказал о фактах насилия по отношению к российским военнопленным со стороны Вооружённых сил Украины.