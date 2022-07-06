Харьковская, Херсонская и Запорожская области смогут экспортировать продукцию через Донбасс
- РИА Новости
Документ вносит изменения в решение №59 Единого экономического совета.
Согласно изменениям, нерезиденты, субъекты хозяйствования, зарегистрированные в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, могут перемещать свои товары на экспорт в Россию и третьи страны через ДНР и ЛНР, пишет ДАН.
Товары смогут проходить через пункты пропуска с Россией и через морской порт Мариуполя.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что зерно из региона продаётся в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции.