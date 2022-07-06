Харьковская, Херсонская и Запорожская области смогут экспортировать продукцию через Донбасс

Предприятия из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей получили возможность экспортировать свою продукцию через таможенную территорию Донецкой и Луганской народных республик, такое решение было принято Единым экономическим советом, которое опубликовал глава ДНР Денис Пушилин.

Документ вносит изменения в решение №59 Единого экономического совета.

Согласно изменениям, нерезиденты, субъекты хозяйствования, зарегистрированные в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, могут перемещать свои товары на экспорт в Россию и третьи страны через ДНР и ЛНР, пишет ДАН.

Товары смогут проходить через пункты пропуска с Россией и через морской порт Мариуполя.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что зерно из региона продаётся в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции.