В Херсоне задержаны организаторы покушения на главу регионального УСИН Соболева

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Спецслужбы задержали в Херсоне местных жителей, организовавших покушение на начальника УСИН Евгения Соболева.
В Херсоне задержаны организаторы покушения на главу регионального УСИН Соболева
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале МВД области.

«Сотрудники ФСБ задержали Андрея Сереженко и Олега Пронько, которые по заданию ГУР Министерства обороны Украины организовали взрыв автомобиля начальника УСИН в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Задержанные уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева было совершено в середине июня.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины запугивают и терроризируют мирное население региона.

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