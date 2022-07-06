В Херсоне задержаны организаторы покушения на главу регионального УСИН Соболева

Спецслужбы задержали в Херсоне местных жителей, организовавших покушение на начальника УСИН Евгения Соболева.

Об этом сообщается в Telegram-канале МВД области.

«Сотрудники ФСБ задержали Андрея Сереженко и Олега Пронько, которые по заданию ГУР Министерства обороны Украины организовали взрыв автомобиля начальника УСИН в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Задержанные уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева было совершено в середине июня.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины запугивают и терроризируют мирное население региона.