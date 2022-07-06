Лавров назвал враньём заявления Киева об обстрелах Россией своих городов
- РИА Новости
«Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — сказал Лавров на пресс-подходе.
- Лавров назвал враньём заявления Киева об обстрелах Россией своих городов
3 июля Министерство обороны России сообщило, что Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о серии громких звуков в Белгороде и пожаре в частном жилом доме. Предположительно, сработала система ПВО.
Позднее глава региона заявил, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, также повреждено не менее 39 частных жилых домов.
Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, кроме того, есть информация о трёх погибших.