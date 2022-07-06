Глава российского МИД Сергей Лавров назвал враньём заявления украинской стороны о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.

«Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — сказал Лавров на пресс-подходе.

Лавров назвал враньём заявления Киева об обстрелах Россией своих городов

3 июля Министерство обороны России сообщило, что Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о серии громких звуков в Белгороде и пожаре в частном жилом доме. Предположительно, сработала система ПВО.

Позднее глава региона заявил, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, также повреждено не менее 39 частных жилых домов.

Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, кроме того, есть информация о трёх погибших.