Путин выразил поддержку усилиям властей Узбекистана по стабилизации в Каракалпакстане
- РИА Новости
«С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», — говорится в заявлении.
Также лидеры обеих стран обсудили актуальные вопросы, касающиеся торгово-экономической сферы.
«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества. Обсуждён также график предстоящих контактов», — добавили в пресс-службе президента России.
Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в столице Республики Каракалпакстан Нукусе 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).
1 июля в Нукусе прошли акции протеста из-за конституционной реформы. В МВД Узбекистана сообщили, что порядок в Каракалпакстане восстановлен, ведётся работа с протестующими.
В МИД России призвали решать любые вопросы в Узбекистане в рамках правового поля, а не через уличные беспорядки.