Путин выразил поддержку усилиям властей Узбекистана по стабилизации в Каракалпакстане

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Российский президент Владимир Путин в разговоре с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым выразил поддержку усилиям руководства республики по стабилизации ситуации в Каракалпакстане, сообщили в Кремле.
Путин выразил поддержку усилиям властей Узбекистана по стабилизации в Каракалпакстане
  • РИА Новости

«С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», — говорится в заявлении.

Также лидеры обеих стран обсудили актуальные вопросы, касающиеся торгово-экономической сферы.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества. Обсуждён также график предстоящих контактов», — добавили в пресс-службе президента России.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в столице Республики Каракалпакстан Нукусе 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).

1 июля в Нукусе прошли акции протеста из-за конституционной реформы. В МВД Узбекистана сообщили, что порядок в Каракалпакстане восстановлен, ведётся работа с протестующими.

В МИД России призвали решать любые вопросы в Узбекистане в рамках правового поля, а не через уличные беспорядки.

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