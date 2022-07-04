В МИД России призвали решать конфликтные вопросы в Узбекистане в рамках правового поля

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В МИД России заявили, что российская сторона выступает за решение любых вопросов в Узбекистане в рамках правового поля, а не через уличные беспорядки.
В МИД России призвали решать конфликтные вопросы в Узбекистане в рамках правового поля
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Внимательно следим за событиями в дружественной Республике Узбекистан, где проходит всенародное обсуждение изменений и дополнений в Конституцию страны в русле курса её руководства на совершенствование правовых основ развития государства... Выступаем за решение любых вопросов в рамках правового поля, а не через уличные беспорядки», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что, по информации посольства России, в настоящее время пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено.

«Приветствуем принимаемые руководством Узбекистана меры и уверены, что они будут способствовать полной нормализации обстановки в этой части страны», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков в столице Республики Каракалпакстан Нукусе 1 и 2 июля 18 человек погибли, 243 пострадали (94 из них находятся в больницах).

1 июля в Нукусе прошли акции протеста из-за конституционной реформы. В МВД Узбекистана сообщили, что порядок в Каракалпакстане восстановлен, ведётся работа с протестующими.

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