В Казахстане высказались о возможности расторжения аренды с задержанным в Турции судном

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев допустил, что в республике могут расторгнуть договор аренды задержанного в Турции сухогруза «Жибек жолы», если подтвердится нарушение законодательства арендатором.

Он отметил, что турецкая сторона выяснит происхождение груза, кто является его фрахтователем, кто отправлял этот груз. По его словам, после этого «там всё понятно будет, какие санкционные ограничения были».

«Там оценку дадут сразу, и тогда понятно будет, есть ли правовые последствия (и основания) для расторжения контракта и возврата судна», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о задержании в Турции арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно.

По его словам, арендованное у Казахстана судно шло под флагом России. Лавров добавил, что «груз шёл по контракту между Эстонией и Турцией». Он отметил, что в ситуации необходимо разбираться.