Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о задержании в Турции арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно.

«Надо разбираться с этой ситуацией. Судно вроде бы действительно российское. Под флагом России. Принадлежит оно, по-моему, Казахстану. А груз шёл по контракту между Эстонией и Турцией. Надо во всём конкретно разбираться», — заявил Лавров.

Лавров заявил, что нужно разбираться в ситуации с задержанием Турцией судна

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о задержании в Турции арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно.