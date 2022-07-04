Лавров заявил, что нужно разбираться в ситуации с задержанием Турцией судна

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о задержании в Турции арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно.
Лавров заявил, что нужно разбираться в ситуации с задержанием Турцией судна
  • РИА Новости

«Надо разбираться с этой ситуацией. Судно вроде бы действительно российское. Под флагом России. Принадлежит оно, по-моему, Казахстану. А груз шёл по контракту между Эстонией и Турцией. Надо во всём конкретно разбираться», — заявил Лавров.

  • Лавров заявил, что нужно разбираться в ситуации с задержанием Турцией судна

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о задержании в Турции арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно.

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