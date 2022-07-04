Песков: у Кремля нет данных о задержании российского судна с зерном в Турции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о задержании в Турции арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно.

«Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что имеет смысл спрашивать в Минтрансе или в МИД, потому что турецкая сторона, конечно, при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию в наше посольство и генеральное консульство», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В посольстве России в Турции заявили, что турецкие официальные лица не оповещали дипломатов о задержании российского сухогруза.

Ранее СМИ сообщали, что в порту Турции по запросу задержали российское судно, которое якобы перевозило украинское зерно.