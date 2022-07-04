Глава Евросовета Мишель осудил попытки дестабилизировать ситуацию в Каракалпакии

Глава Евросовета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осудил попытки дестабилизации обстановки в Каракалпакии, сообщает пресс-служба президента.

По данным пресс-службы, Мишель поддержал проводимые в Узбекистане реформы.

«В этом контексте особо отмечена недопустимость дестабилизации обстановки в Каракалпакстане со стороны отдельных деструктивных сил», — говорится в сообщении.

Глава Евросовета выразил соболезнования семьям и близким погибших в ходе беспорядков.

Ранее сообщалось, что в Каракалпакстане пришлось задействовать полицию из-за протестной демонстрации в Нукусе.

В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа с целью недопустимости нарушения законодательства.