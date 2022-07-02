В Узбекистане задержали группу организаторов беспорядков в Нукусе

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Власти узбекской Республики Каракалпакстан сообщили о задержании группы организаторов беспорядков в Нукусе.
В Узбекистане задержали группу организаторов беспорядков в Нукусе
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«Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия», — приводит РИА Новости совместное заявление парламента, правительства и МВД республики.

Всех задержанных привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Отмечается, что провокаторы предприняли попытку захватить госучреждения и «внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане».

Ранее сообщалось, что в Каракалпакстане пришлось задействовать полицию из-за протестной демонстрации в Нукусе.

В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа с целью недопустимости нарушения законодательства.

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