В Узбекистане задержали группу организаторов беспорядков в Нукусе

Власти узбекской Республики Каракалпакстан сообщили о задержании группы организаторов беспорядков в Нукусе.

«Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия», — приводит РИА Новости совместное заявление парламента, правительства и МВД республики.

Всех задержанных привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Отмечается, что провокаторы предприняли попытку захватить госучреждения и «внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане».

Ранее сообщалось, что в Каракалпакстане пришлось задействовать полицию из-за протестной демонстрации в Нукусе.

В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа с целью недопустимости нарушения законодательства.