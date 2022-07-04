Зеленский заявил, что Украина объединила страны Евросоюза и НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Украина объединила Евросоюз и НАТО.

«ЕС теперь мощно объединён благодаря и нам, Украине. Благодаря нашей реформе актуализировали каждую из ценностей Европы. Поддержка странами НАТО говорит о том, что мы объединили альянс, такого объединения альяса не было десятки лет», — сказал Зеленский в видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины.

Она также отметила, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и международными партнёрами намерена организовать после лета конференцию высокого уровня, которая поможет вернуть бизнесу доверие к Украине.

В конце мая глава ЕК также заявила о готовности Евросоюза в будущем финансировать восстановление страны при условии проведения реформ в стране.