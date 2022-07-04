Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием спецоперации
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Освобождение территории ЛНР — важное событие в ходе специальной военной операции», — заявил Медведев.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
Президент России предложил министру обороны наградить всех отличившихся при освобождении Луганской Народной Республики участников спецоперации.
Также Путин заявил, что участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики подразделения должны отдохнуть и нарастить возможности.