Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — сказал Путин.
- Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть
Также Шойгу доложил российскому лидеру о потерях ВСУ за две недели в ходе операции по освобождению Лисичанска.
3 июля министр обороны России доложил президенту России об освобождении Луганской Народной Республики.