Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

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Президент России Владимир Путин заявил, что участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики подразделения должны отдохнуть и нарастить возможности.
Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — сказал Путин.

  • Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

Также Шойгу доложил российскому лидеру о потерях ВСУ за две недели в ходе операции по освобождению Лисичанска.

3 июля министр обороны России доложил президенту России об освобождении Луганской Народной Республики.

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