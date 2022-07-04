Президент России Владимир Путин заявил, что участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики подразделения должны отдохнуть и нарастить возможности.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — сказал Путин.

Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

Также Шойгу доложил российскому лидеру о потерях ВСУ за две недели в ходе операции по освобождению Лисичанска.

3 июля министр обороны России доложил президенту России об освобождении Луганской Народной Республики.