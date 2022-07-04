СК России изучит документы из Лисичанска и Северодонецка о наёмниках на Украине
- РИА Новости
По информации следствия, в документах есть информация о роли наёмников в боевых действиях, планировании ими фортификации украинских войск в этих населённых пунктах.
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что документы, свидетельствующие о присутствии иностранных наёмников в Северодонецке и Лисичанске, будут доказательствами для трибунала.
До этого помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.