СК России изучит документы из Лисичанска и Северодонецка о наёмниках на Украине

Короткая ссылка
Следователи СК России изучат обнаруженные в Лисичанске и Северодонецке в Луганской Народной Республике документы о действиях иностранных наёмников на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
СК России изучит документы из Лисичанска и Северодонецка о наёмниках на Украине
  • РИА Новости

По информации следствия, в документах есть информация о роли наёмников в боевых действиях, планировании ими фортификации украинских войск в этих населённых пунктах.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что документы, свидетельствующие о присутствии иностранных наёмников в Северодонецке и Лисичанске, будут доказательствами для трибунала.

До этого помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить