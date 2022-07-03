Посол ЛНР: документы об иностранцах в армии Киева станут доказательствами для трибунала

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что документы, свидетельствующие о присутствии иностранных наёмников в Северодонецке и Лисичанске, будут доказательствами для трибунала.

РИА Новости

«Найденные документы однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», — цитирует его РИА Новости. Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.