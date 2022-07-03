Помощник главы МВД ЛНР Киселёв заявил о начале боёв за Северск в ДНР

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Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что начались бои за город Северск в Донецкой Народной Республике.
Помощник главы МВД ЛНР Киселёв заявил о начале боёв за Северск в ДНР
  • РИА Новости

«Бои за Северск уже начались», — написал он в своём Telegram-канале.

Северск находится почти в 30 км к западу от Лисичанска.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.

Наиболее крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.

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