Российские военные установили Знамя Победы над администрацией посёлка Белогоровка в ЛНР

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Российские военнослужащие установили Знамя Победы и российский триколор над администрацией посёлка Белогоровка в Луганской Народной Республике.
Российские военные установили Знамя Победы над администрацией посёлка Белогоровка в ЛНР
  • РИА Новости

«Группировка «Отважных» Центрального военного округа сомкнула очередное кольцо в населённом пункте Белогоровка, водрузила Знамя Победы над администрацией», — заявил один из российских военнослужащих в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.

Наиболее крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.

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