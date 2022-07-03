Российские военные установили Знамя Победы над администрацией посёлка Белогоровка в ЛНР
- РИА Новости
«Группировка «Отважных» Центрального военного округа сомкнула очередное кольцо в населённом пункте Белогоровка, водрузила Знамя Победы над администрацией», — заявил один из российских военнослужащих в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
Генерал армии Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов.
Наиболее крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.
В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.