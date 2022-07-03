Лавров: Лондон ищет предлоги для внедрения британского флота в Чёрное море

Британские власти пытаются найти предлоги, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Чёрное море и стал «чуть ли не руководить всеми процессами» освобождения зерна из тех портов, которые заминированы Украиной. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Этот кризис продовольственный используется в самых разных целях, не только в сфере пропаганды — обелить Украину и лишний раз навесить всех собак, извините за грубое выражение, на Москву. Но и если вы послушаете, например, заявление Бориса Джонсона и его министерши по иностранным делам, они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Чёрное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать», — заявил Лавров.

Как ранее сообщили в российском штабе по гуманитарному реагированию, Украина заблокировала 70 иностранных кораблей 16 государств в шести украинских портах.

В мае издание The Times сообщило, что главы МИД Литвы и Великобритании Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс обсудили план отправки военных кораблей в Чёрное море для сопровождения экспортирующих украинское зерно судов.