В России сообщили о блокировке со стороны Украины 70 иностранных кораблей в шести портах

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Украина заблокировала 70 иностранных кораблей 16 государств в шести украинских портах, следует из заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
В России сообщили о блокировке со стороны Украины 70 иностранных кораблей в шести портах
  • РИА Новости

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что созданные Киевом условия угрозы обстрела и высокая минная опасность не дают судам возможности выйти в открытое море.

«В результате проведённого комплекса мероприятий силами ВМФ России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры», — добавили в штабе.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее отметил, что Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украине портов.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил об «осторожном оптимизме» по зерновому вопросу.

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