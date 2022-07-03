Глава ЛНР Пасечник назвал выход войск на административные границы новым Днём победы

Короткая ссылка
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал выход союзных сил на административные границы республики новым Днём великой победы.
Глава ЛНР Пасечник назвал выход войск на административные границы новым Днём победы
  • РИА Новости

«Сегодня, 3 июля, великий день, который навсегда войдёт красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет», — написал он в своём Telegram-канале.

Пасечник поздравил всех жителей республики с новым Днём победы.

«Этот праздник, как и в далёком 1945 году, тоже со слезами на глазах — бои были тяжёлыми и кровопролитными. И Победа снова за нами, так будет всегда!» — написал он.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

По сообщениям Минобороны, войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить