Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал выход союзных сил на административные границы республики новым Днём великой победы.

«Сегодня, 3 июля, великий день, который навсегда войдёт красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет», — написал он в своём Telegram-канале.

Пасечник поздравил всех жителей республики с новым Днём победы.

«Этот праздник, как и в далёком 1945 году, тоже со слезами на глазах — бои были тяжёлыми и кровопролитными. И Победа снова за нами, так будет всегда!» — написал он.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

По сообщениям Минобороны, войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.