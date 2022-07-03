Глава ЛНР Пасечник назвал выход войск на административные границы новым Днём победы
- РИА Новости
«Сегодня, 3 июля, великий день, который навсегда войдёт красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет», — написал он в своём Telegram-канале.
Пасечник поздравил всех жителей республики с новым Днём победы.
«Этот праздник, как и в далёком 1945 году, тоже со слезами на глазах — бои были тяжёлыми и кровопролитными. И Победа снова за нами, так будет всегда!» — написал он.
3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
По сообщениям Минобороны, войска группировки «Центр» вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.
В лисичанском котле заблокирована украинская группировка войск, в настоящее время в городе завершается разгром окружённого противника.