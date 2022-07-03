Захарова: удары Киева по жилым кварталам городов согласованы с западными кураторами

Удары киевского режима неуправляемым оружием по жилым кварталам согласованы с его западными кураторами, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Цель киевского режима — нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз», — сказала она.

По словам дипломата, делается это для того, чтобы подтолкнуть Россию к нанесению ответных ударов «подобного рода», а потом ещё больше раскручивать антироссийскую истерию.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — заявила Захарова.

Ночью 3 июля Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Силы ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

По имеющимся данным, в результате ракетного удара погибли четыре человека: трое граждан Украины и один гражданин России.