Президент Узбекистана 3 июля вновь прибыл в Нукус
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«Президент Шавкат Мирзиёев пребывает в городе Нукусе Республики Каракалпакстан», — написал Асадов в своём Telegram.
По его словам, обстановка стабилизируется и возвращается в нормальное русло.
Ранее Мирзиёев ввёл режим ЧП на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки, до 2 августа.
Протестная демонстрация прошла в городе Нукусе в Каракалпакстане в связи с «неправильным толкованием конституционных реформ». В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа с целью недопущения правонарушений.