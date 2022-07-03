Президент Узбекистана 3 июля вновь прибыл в Нукус

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июля вновь прибыл в столицу Каракалпакии город Нукус, где ранее прошли беспорядки, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.

«Президент Шавкат Мирзиёев пребывает в городе Нукусе Республики Каракалпакстан», — написал Асадов в своём Telegram.

По его словам, обстановка стабилизируется и возвращается в нормальное русло.

Ранее Мирзиёев ввёл режим ЧП на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки, до 2 августа.

Протестная демонстрация прошла в городе Нукусе в Каракалпакстане в связи с «неправильным толкованием конституционных реформ». В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа с целью недопущения правонарушений.