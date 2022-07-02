Лукашенко заявил о попытках ВСУ атаковать военные объекты Белоруссии
- РИА Новости
По его словам, украинские военные провоцируют Минск.
«Три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси», — приводит БЕЛТА заявление Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости.
Белорусский лидер подчеркнул, что комплексы ПВО «Панцирь-С» смогли перехватить все летевшие снаряды.
Лукашенко также сообщил, что страны Западной Европы жадно поглядывают на приграничные территории Белоруссии и Украины и растят в Киеве монстра.
Ранее президент Белоруссии высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.