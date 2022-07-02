Лукашенко заявил о попытках ВСУ атаковать военные объекты Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам Белоруссии, но все ракеты удалось перехватить.

По его словам, украинские военные провоцируют Минск.

«Три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси», — приводит БЕЛТА заявление Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости.

Белорусский лидер подчеркнул, что комплексы ПВО «Панцирь-С» смогли перехватить все летевшие снаряды.

Лукашенко также сообщил, что страны Западной Европы жадно поглядывают на приграничные территории Белоруссии и Украины и растят в Киеве монстра.

Ранее президент Белоруссии высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.