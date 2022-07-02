Лукашенко заявил о попытках ВСУ атаковать военные объекты Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам Белоруссии, но все ракеты удалось перехватить.
Лукашенко заявил о попытках ВСУ атаковать военные объекты Белоруссии
  • РИА Новости

По его словам, украинские военные провоцируют Минск. 

«Три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси», — приводит БЕЛТА заявление Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости.

Белорусский лидер подчеркнул, что комплексы ПВО «Панцирь-С» смогли перехватить все летевшие снаряды.

Лукашенко также сообщил, что страны Западной Европы жадно поглядывают на приграничные территории Белоруссии и Украины и растят в Киеве монстра.

Ранее президент Белоруссии высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.

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