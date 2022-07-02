Поднятый в Бердянске десантный корабль «Саратов» планируют направить на ремонт в Керчь
- РИА Новости
«Дело в том, что БДК был притоплен (это был экстренный вид пожаротушения), и его состояние намного лучше, чем об этом говорит укропропаганда», — цитирует его РИА Новости.
Как рассказал ТАСС исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко, корабль был затоплен после удара по порту города украинской ракетой «Точка-У».
По словам Сауленко, в момент удара БДК был пришвартован в порту, на его борту вспыхнул пожар.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий информировал, что из порта Бердянска ушло первое торговое судно с 7 тыс. т зерна для дружественных стран.
По его словам, разминирование порта, а также безопасность сухогруза обеспечивается Черноморским флотом.