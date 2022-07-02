Поднятый в Бердянске десантный корабль «Саратов» планируют направить на ремонт в Керчь

Поднятый на поверхность большой десантный корабль (БДК) «Саратов», который в марте во избежание детонации боеприпасов был затоплен в порту города Бердянска Запорожской области, планируется перебазировать в Керчь для ремонта. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Дело в том, что БДК был притоплен (это был экстренный вид пожаротушения), и его состояние намного лучше, чем об этом говорит укропропаганда», — цитирует его РИА Новости.

Как рассказал ТАСС исполняющий обязанности главы Бердянска Александр Сауленко, корабль был затоплен после удара по порту города украинской ракетой «Точка-У».

По словам Сауленко, в момент удара БДК был пришвартован в порту, на его борту вспыхнул пожар.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий информировал, что из порта Бердянска ушло первое торговое судно с 7 тыс. т зерна для дружественных стран.

По его словам, разминирование порта, а также безопасность сухогруза обеспечивается Черноморским флотом.