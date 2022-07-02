В ВГА Запорожской области сообщили об обстреле грузового поезда

Украинские военные обстреляли грузовой поезд в Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожской области в посёлке Акимовка под Мелитополем боевики (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского устроили очередной теракт. По предварительной информации, из гранатомёта был обстрелян грузовой поезд с продовольствием», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогов добавил, что такими действиями украинские военные пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории.

Рогов рассказал РИА Новости, что обстрелянный поезд вёз из Крыма в Запорожье продукты питания.

Ранее власти Запорожской области заявили, что пассажирское сообщение между освобождёнными от украинских военных городами восстановлено.

До этого власти ДНР сообщили об открытии маршрута в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон для гражданских автомобилей.