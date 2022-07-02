На Украине назвали спекуляциями сообщения о возможной эскалации на границе с Белоруссией

Короткая ссылка
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк охарактеризовал сообщения о якобы имеющей место «эскалации со стороны границы с Белоруссией» как спекуляции.
На Украине назвали спекуляциями сообщения о возможной эскалации на границе с Белоруссией
  • РИА Новости

«О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра, или послепослезавтра обязательно начнется нападение... Мы точно понимаем, что происходит на территории Белоруссии, к любым сценариям готовы», — цитирует его ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Подоляка, распространение подобной информации осуществляется для подогрева панических настроений среди украинцев.

Делегация Белоруссии ранее на форуме ОБСЕ ранее заявила о провокационной деятельности Украины.

Президент республики Александр Лукашенко отметил, что Минск не собирается участвовать в спецоперации на Украине, пока украинская сторона не переходит красную линию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить