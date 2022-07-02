На Украине назвали спекуляциями сообщения о возможной эскалации на границе с Белоруссией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк охарактеризовал сообщения о якобы имеющей место «эскалации со стороны границы с Белоруссией» как спекуляции.

«О всех этих спекуляциях, что буквально завтра или послезавтра, или послепослезавтра обязательно начнется нападение... Мы точно понимаем, что происходит на территории Белоруссии, к любым сценариям готовы», — цитирует его ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Подоляка, распространение подобной информации осуществляется для подогрева панических настроений среди украинцев.

Делегация Белоруссии ранее на форуме ОБСЕ ранее заявила о провокационной деятельности Украины.

Президент республики Александр Лукашенко отметил, что Минск не собирается участвовать в спецоперации на Украине, пока украинская сторона не переходит красную линию.