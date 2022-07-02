В НАТО заявили, что безопасности Молдавии ничто не угрожает

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Молдавия должна извлечь выгоду от присутствия НАТО, безопасности региона ничто не грозит, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.
В НАТО заявили, что безопасности Молдавии ничто не угрожает
  • РИА Новости

«Сейчас военной угрозы для Молдавии не существует. НАТО продолжит играть определённую стабилизирующую роль в регионе. А власти страны должны извлечь выгоду из этого», — цитирует его РИА Новости.

Джоанэ подчеркнул, что Черноморский регион представляет важность с точки зрения стратегии для НАТО, что отражено в стратегической концепции альянса.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса.

Как отметила молдавский президент Майя Санду, Молдавия рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи для переоснащения своей армии.

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