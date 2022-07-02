Казахстан временно приостановил работу пункта пропуска на границе с Узбекистаном

Погранведомство Казахстана уведомило о временной приостановке работы пункта пропуска на границе с Узбекистаном из-за технического сбоя.

«В связи с выходом из строя информационной системы временно прекращён пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата — Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном», — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, также планируется перекрыть железнодорожное сообщение по маршруту Каракалпакия — Бейнеу.

О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска будет доведено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в узбекской республике Каракалпакстан пришлось задействовать полицию из-за протестной демонстрации в Нукусе.

В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа с целью недопустимости нарушения законодательства.