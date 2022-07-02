Два человека погибли и ещё 20 были ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ

Короткая ссылка
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли, ещё 20 получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинской армии.
Два человека погибли и ещё 20 были ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Ясиноватой, в т. ч. 12 с ранее освобождённой территории — из Евгеновки (Волновахский район)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Также отмечается, что всего за прошедшие сутки украинские военные 43 раза открывали огонь по территории республики с применением реактивной и ствольной артиллерии, в том числе натовского калибра — 155 мм, а также миномётов. Всего было выпущено 327 различных боеприпасов.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили из РСЗО «Град» по десять ракет по Пантелеймоновке и Михайловке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить