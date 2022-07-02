Два человека погибли и ещё 20 были ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли, ещё 20 получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинской армии.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Ясиноватой, в т. ч. 12 с ранее освобождённой территории — из Евгеновки (Волновахский район)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Также отмечается, что всего за прошедшие сутки украинские военные 43 раза открывали огонь по территории республики с применением реактивной и ствольной артиллерии, в том числе натовского калибра — 155 мм, а также миномётов. Всего было выпущено 327 различных боеприпасов.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили из РСЗО «Град» по десять ракет по Пантелеймоновке и Михайловке.