Два человека погибли и ещё 20 были ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
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«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили 20 гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Ясиноватой, в т. ч. 12 с ранее освобождённой территории — из Евгеновки (Волновахский район)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Также отмечается, что всего за прошедшие сутки украинские военные 43 раза открывали огонь по территории республики с применением реактивной и ствольной артиллерии, в том числе натовского калибра — 155 мм, а также миномётов. Всего было выпущено 327 различных боеприпасов.
Ранее стало известно, что украинские военные выпустили из РСЗО «Град» по десять ракет по Пантелеймоновке и Михайловке.