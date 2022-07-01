ВСУ выпустили по десять ракет из «Града» по Пантелеймоновке и Михайловке в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные выпустили по десять ракет из РСЗО «Град» по Пантелеймоновке и Михайловке.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины по направлениям: 19:55 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено десять ракет из БМ-21 «Град»; 19:55 — н. п. Новгородское — н. п. Михайловка: выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — сообщает представительство в своём Telegram.

Добавляется, что в 20:00 украинские войска выпустили 30 ракет из «Града» по Ясиноватой.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что в Донецке 1,5 тыс. абонентов остались без света из-за обстрела со стороны вооружённых формирований Украины.