Парламент Белоруссии рассказал об изменениях в законодательстве в рамках союзных программ

Председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Белоруссии Национального собрания (верхней палаты парламента) Татьяна Рунец заявила, что более 50 законодательных актов подлежат корректировке в рамках реализации 28 союзных программ России и Белоруссии.

«Реализация 28 союзных программ подразумевает и корректировку законодательства. Я думаю, что много, больше 50, в области финансового законодательства, налогового, таможенного, банковского», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что «это непростые вопросы, много придётся трудиться», однако парламентарии постараются привести законы в соответствие в кратчайшие сроки.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об ускорении объединительных процессов России и Белоруссии из-за Запада.