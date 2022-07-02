Полянский: жалоба Украины на Россию в суд ООН не заслуживает внимания

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Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН с обвинением в российский адрес не заслуживают большого внимания, заявил зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

В пятницу, 1 июля, Кулеба заявил, что Киев обратился в Международный суд ООН с обвинением в адрес Москвы, что она якобы нарушила Конвенцию о геноциде.

По словам Полянского, в ситуации с обращением всё запутано, исков подано много.

«Во многом это всё делается на публику. Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания», — приводит РИА Новости слова дипломата в эфире «Соловьёв.LIVE».

Ранее официальный представитель председателя Генеральной Ассамблеи ООН Полина Кубиак ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из ГА ООН. Она отметила, что Россия обладает правом вето в Совете Безопасности ООН, поэтому СБ ООН не может принять такое решение.

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