Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения специальной военной операции на Украине.

«В зону проведения специальной военной операции выдвинулась очередная группа добровольцев... Они по собственному желанию решили присоединиться к освободительной армии России. Несомненно, такое рвение и подлинный патриотизм заслуживают всяческих похвал», — написал он в своём Telegram.

Ранее Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.

Командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев рассказал о наступательной операции на Лисичанск в Луганской Народной Республике.