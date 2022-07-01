Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения спецоперации

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения специальной военной операции на Украине.
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения спецоперации
  • © РИА Новости / Саид Царнаев

«В зону проведения специальной военной операции выдвинулась очередная группа добровольцев... Они по собственному желанию решили присоединиться к освободительной армии России. Несомненно, такое рвение и подлинный патриотизм заслуживают всяческих похвал», — написал он в своём Telegram.

Ранее Кадыров заявил, что в Лисичанск вошли первые передовые группы военных.

Командир полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев рассказал о наступательной операции на Лисичанск в Луганской Народной Республике.

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