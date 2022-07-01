Британский эксперт: ВСУ придётся покинуть Лисичанск «быстрее, чем ожидалось»

Британский эксперт в сфере обороны и безопасности Майкл Кларк в эфире Sky News выразил мнение, что украинским военным придётся покинуть Лисичанск в ЛНР «быстрее, чем ожидалось».

Такие оценки он связал с взятием под контроль Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

«Они теперь могут закрыть этот разрыв довольно легко. Они могут окружить украинцев. Украинцы будут вынуждены выходить из Лисичанска, возможно, быстрее и дальше, чем они могли ожидать», — цитирует Кларка РИА Новости.

1 июля Минобороны России сообщило, что союзные силы в ходе спецоперации по защите Донбасса вышли непосредственно к городу Лисичанску, за последние трое суток были взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод и населённый пункт Тополёвка.

В населённом пункте Верхнекаменка украинские войска в течение суток потеряли более 120 человек убитыми, ещё 70 человек убитыми противник потерял в Верхнекаменском, рассказали в министерстве.