Посол России предложил переименовать французские САУ CAESAR

Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24» предложил переименовать французские САУ CAESAR из-за того, что их используют против мирного населения.

Дипломат отметил, что французская сторона довольно далеко продвинулась в вопросе поставок военной техники Украине.

«Но тезис, которым они продвигают эти свои программы, — это защита мирного населения, как говорят. А вообще-то пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов», потому что они... бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.