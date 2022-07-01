Посол России предложил переименовать французские САУ CAESAR
- AFP
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Дипломат отметил, что французская сторона довольно далеко продвинулась в вопросе поставок военной техники Украине.
«Но тезис, которым они продвигают эти свои программы, — это защита мирного населения, как говорят. А вообще-то пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов», потому что они... бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.