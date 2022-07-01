Посол России предложил переименовать французские САУ CAESAR

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Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24» предложил переименовать французские САУ CAESAR из-за того, что их используют против мирного населения.
Посол России предложил переименовать французские САУ CAESAR
  • AFP
  • © Nicolas TUCAT

Дипломат отметил, что французская сторона довольно далеко продвинулась в вопросе поставок военной техники Украине.

«Но тезис, которым они продвигают эти свои программы, — это защита мирного населения, как говорят. А вообще-то пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов», потому что они... бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.

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