В Минобороны России сообщили, что ВСУ и наёмники удерживают мирных жителей в Краматорске

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Украинские военные, а также наёмники и боевики националистических батальонов размещают в Краматорске в ДНР бронетехнику и удерживают мирных жителей, прикрываясь ими как живым щитом. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
В Минобороны России сообщили, что ВСУ и наёмники удерживают мирных жителей в Краматорске
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что украинские вооружённые формирования размещают опорные пункты, снайперские точки, бронетехнику и огневые позиции миномётов в школе №35 и в частных домовладениях Краматорска.

«При этом мирных жителей насильно удерживают в подвалах домов, прикрываясь ими как живым щитом», — сообщили в Минобороны России.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в школе и детском саду в Краматорске размещены боевики национальных батальонов, а также огневые точки и артиллерия. 

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