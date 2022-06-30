В Минобороны России сообщили, что ВСУ и наёмники удерживают мирных жителей в Краматорске

Украинские военные, а также наёмники и боевики националистических батальонов размещают в Краматорске в ДНР бронетехнику и удерживают мирных жителей, прикрываясь ими как живым щитом. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что украинские вооружённые формирования размещают опорные пункты, снайперские точки, бронетехнику и огневые позиции миномётов в школе №35 и в частных домовладениях Краматорска. «При этом мирных жителей насильно удерживают в подвалах домов, прикрываясь ими как живым щитом», — сообщили в Минобороны России. Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в школе и детском саду в Краматорске размещены боевики национальных батальонов, а также огневые точки и артиллерия.