Минобороны России сообщило о размещении боевиков нацбатов в школе и детсаду в Краматорске
- РИА Новости
«В Краматорске Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада №80 «Снежок» (ул. Парковая) и школы №35 (ул. Ярослава Мудрого) дислоцируются боевики национальных батальонов, а на подступах к учреждениям развёрнуты блокпосты, огневые точки и размещены артиллерийские орудия», — сообщил он.
Ранее стало известно, что украинские военные использовали территории хлебозаводов в Славянске и Харькове, а также молокозавода в Краматорске для размещения бронетехники, артиллерии и установок реактивных систем залпового огня.