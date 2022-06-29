Минобороны России сообщило о размещении боевиков нацбатов в школе и детсаду в Краматорске

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В школе и детском саду в Краматорске размещены боевики национальных батальонов, а также огневые точки и артиллерия. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России сообщило о размещении боевиков нацбатов в школе и детсаду в Краматорске
  • РИА Новости

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада №80 «Снежок» (ул. Парковая) и школы №35 (ул. Ярослава Мудрого) дислоцируются боевики национальных батальонов, а на подступах к учреждениям развёрнуты блокпосты, огневые точки и размещены артиллерийские орудия», — сообщил он.

Ранее стало известно, что украинские военные использовали территории хлебозаводов в Славянске и Харькове, а также молокозавода в Краматорске для размещения бронетехники, артиллерии и установок реактивных систем залпового огня.

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