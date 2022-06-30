Пушилин: осуждённые в ДНР иностранные наёмники пока не просили о помиловании

Короткая ссылка
Иностранные наёмники, осуждённые в Донецкой Народной Республике, пока не просили о помиловании, сообщил в эфире «Россия 24» глава республики Денис Пушилин.
Пушилин: осуждённые в ДНР иностранные наёмники пока не просили о помиловании
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ещё не закончился срок, когда приговорённые могут обжаловать в кассационном порядке эти решения. После этого у них ещё будет возможность подать прошение о помиловании, пока этого нет, и пока нет к этому предпосылок», — цитирует его РИА Новости.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне Украины.

Адвокат Пиннера Юлия Церковникова просит отменить приговор о смертной казни и заменить наказание на пожизненное лишение свободы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить