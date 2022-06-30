Пушилин: осуждённые в ДНР иностранные наёмники пока не просили о помиловании

Иностранные наёмники, осуждённые в Донецкой Народной Республике, пока не просили о помиловании, сообщил в эфире «Россия 24» глава республики Денис Пушилин.

«Ещё не закончился срок, когда приговорённые могут обжаловать в кассационном порядке эти решения. После этого у них ещё будет возможность подать прошение о помиловании, пока этого нет, и пока нет к этому предпосылок», — цитирует его РИА Новости.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Брагиму Саадуну, которые воевали на стороне Украины.

Адвокат Пиннера Юлия Церковникова просит отменить приговор о смертной казни и заменить наказание на пожизненное лишение свободы.