Политолог Светов поддержал предложение наделить военкоров статусом ветеранов
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Специалист заявил о безусловной поддержке такого предложения.
По его мнению, деятельность военкоров в зоне проведения спецоперации на Украине не менее значима, чем деятельность военных.
«Благодаря им мы знаем, что там происходит», — отметил Светов, добавив, что таким образом люди могут увидеть «подлинное лицо» боевых действий.
Ранее Володин предложил наделить работающих в рамках СВО военкоров статусом ветеранов боевых действий.