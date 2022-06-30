Политолог Светов поддержал предложение наделить военкоров статусом ветеранов

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина наделить военных корреспондентов, которые освещают события специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий.

Специалист заявил о безусловной поддержке такого предложения.

По его мнению, деятельность военкоров в зоне проведения спецоперации на Украине не менее значима, чем деятельность военных.

«Благодаря им мы знаем, что там происходит», — отметил Светов, добавив, что таким образом люди могут увидеть «подлинное лицо» боевых действий.

Ранее Володин предложил наделить работающих в рамках СВО военкоров статусом ветеранов боевых действий.