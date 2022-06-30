Политолог Светов поддержал предложение наделить военкоров статусом ветеранов

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина наделить военных корреспондентов, которые освещают события специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий.
Политолог Светов поддержал предложение наделить военкоров статусом ветеранов
  • Gettyimages.ru
  • © Nes

Специалист заявил о безусловной поддержке такого предложения.

По его мнению, деятельность военкоров в зоне проведения спецоперации на Украине не менее значима, чем деятельность военных.

«Благодаря им мы знаем, что там происходит», — отметил Светов, добавив, что таким образом люди могут увидеть «подлинное лицо» боевых действий.

Ранее Володин предложил наделить работающих в рамках СВО военкоров статусом ветеранов боевых действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить