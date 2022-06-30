Володин предложил наделить работающих в рамках СВО военкоров статусом ветеранов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил наделить военных корреспондентов, которые освещают события специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий.

По его мнению, такую поправку необходимо внести ко второму чтению законопроекта о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач в ходе СВО, статусом ветеранов боевых действий.

«И, коллеги, возможно, будет правильно предусмотреть во втором чтении внесение поправки о военных корреспондентах. У нас с вами их здесь нет. У нас есть гражданские специалисты, у нас есть здесь с вами, в том числе, государственные служащие, кто делегирован, в командировку направлен», — цитирует его ТАСС.

23 марта стало известно о том, что Госдума единогласно приняла законопроект о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий.

Как отметил Вячеслав Володин, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине.