Володин предложил наделить работающих в рамках СВО военкоров статусом ветеранов
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По его мнению, такую поправку необходимо внести ко второму чтению законопроекта о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач в ходе СВО, статусом ветеранов боевых действий.
«И, коллеги, возможно, будет правильно предусмотреть во втором чтении внесение поправки о военных корреспондентах. У нас с вами их здесь нет. У нас есть гражданские специалисты, у нас есть здесь с вами, в том числе, государственные служащие, кто делегирован, в командировку направлен», — цитирует его ТАСС.
23 марта стало известно о том, что Госдума единогласно приняла законопроект о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий.
Как отметил Вячеслав Володин, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине.